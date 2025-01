Ilfattoquotidiano.it - Zuckerberg corteggia Trump e sostituisce il capo degli affari globali di Meta: via il LibDem Clegg, al suo posto va il repubblicano Kaplan

Dopo essere rimasto a debita distanza dai candidati alle ultime Presidenziali americane, Marksembra ormai salito di diritto sul carro del vincitore, ossia quello di Donald. Così, dopo aver accettato l’invito del tycoon per una cena a Mar-a-Lago nemmeno un mese dopo la sua vittoria alle urne, ora il Ceo diorienta anche l’organigramma aziendale in base al vento politico. Così, dopo sette anni adel colosso dei social, l’ex vicepremier del Regno Unito e leader dei, Nick, è stato sostituito da Joel, che teneva i rapporti del colosso con i conservatori. Una mossa che viene considerata un passo in direzione della nuova amministrazione americana.È stato, in un post su Facebook, ad annunciare che lascerà l’azienda dopo aver aiutato a gestire questioni di ogni tipo, dalle preoccupazioni sui rischi dei suoi prodotti per i giovani alle restrizioni imposte alla piattaforma dal governo russo all’inizio della guerra in Ucraina.