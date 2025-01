Game-experience.it - Xbox, un gioco previsto per il 2025 potrebbe essere stato rinviato, suggerisce un insider

Il noto, The Snitch, ha lasciato intendere che uno dei giochiprevisti per ilaver subito un rinvio, forse al 2026. Non èspecificato di qualesi tratti, ma il leaker, considerato una fonte affidabile per le sue precedenti anticipazioni accurate, ha espresso la sua frustrazione con un post criptico sul suo profilo social.Leggiamo quanto affermato dall’:“Ieri ho pubblicato un post con gli auspici per ilper il brand, e ora cominciano ad arrivare le prime delusioni. Maledetti rinvii.”L’informazione va presa con cautela, in quanto non c’è alcuna conferma ufficiale da parte di Microsoft o degliGame Studios. Tuttavia, è plausibile che il rinvio, se confermato, possauna mossa strategica. Ilsi preannuncia infatti un anno molto impegnativo per, con una lineup di titoli first-party di altissimo profilo, tra cui Avowed, South of Midnight, Fable, The Outer Worlds 2 e Doom: The Dark Ages.