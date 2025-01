Biccy.it - Squid Game, ecco le età degli attori: alcune potrebbero sorprendervi

Quanti anni hanno glidirispostedavveroperché in generale, tutti, dimostrano meno età di quella che realmente hanno. Fra i più scioccanti c’è senza dubbio l’attore che interpreta Thanos che nella realtà ha 37 anni ma nella serie ne dimostra oltre 10 di meno. Così come l’attore che interpreta la giocatrice transgender che dimostra non più di 30 anni e ne ha 40 nella realtà. Infine, quello che ha sconvolto più di tutti: il Recrutatore. Quel che sembrava un 28enne è in realtà un DILF 45enne.@riptidesofiAiuto aiuto, Coreani voglio il vostro segreto? suono originale – Sofia De SimonLa mamma di Yong-Sik, che nella serie interpreta una vecchietta, è stata addirittura “invecchiata” col trucco. Nella realtà ha solo 61 anni, 16 anni in più dell’attore che interpreta suo figlio.