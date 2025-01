Ilgiorno.it - Spagnolo di 61 anni travolto e ucciso a Varese, la donna alla guida dell’auto: “Ero abbagliata dal sole”

– È statoda un’auto mentre attraversava via Carcano, a. L’incidente è avvenuto venerdì pomeriggio e la vittima è un uomo di 61di nazionalità spagnola. All’arrivo dei soccorsi, le sue condizioni sono apparse fin da subito molto critiche: è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Circolo di, ma è deceduto poco dopo il ricovero. Al momento non è chiara la dinamica dell’investimento, ma la polizia locale sta eseguendo i rilievi per stabilire eventuali responsabilità.c’era unache, come da prassi, sarà indagata per omicidio stradale. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe non aver visto il pedone perchédaldel tramonto. L'autorità giudiziaria disporrà nelle prossime ore l’autopsia sul corpo dello