Slogan fascista sul palazzo Raccolta firme dell’Anpi

"L’impero chiede disciplina, coordinazione degli sforzi, dovere e sacrificio". Unopieno di retorica di regime, con cui l’instancabile macchina della propaganda del fascismo bombardava gli italiani nel corso del Ventennio. Una frase quasi dimenticata, quella scritta su un condominio di via Costa alla Serra, sbiadita dal tempo e dal corso degli eventi, ma che in queste settimane ha ripreso suo malgrado vigore, dopo che la Commissione locale per il paesaggio del Comune di Lerici ha prescritto – nell’ambito del rifacimento della facciata di quel condominio – anche il restauro della scritta, aprendo immediatamente un aspro dibattito tra chi avrebbe gradito l’eliminazione totale della scritta e chi, invece chiede "in nome dell’antifascismo e della pace sociale" che alla scritta venga affiancata una targa, curata dall’Istituto storico della Resistenza, "così da evitare che il suo recupero possa generare divisioni o equivoci sul suo significato storico e politico".