Lanazione.it - Saldi, domani al via: giro d’affari da 40milioni

Arezzo, 3 gennaio 2025 – Dopo una settimana disussurrati, partono ufficialmentele svendite invernali. In realtà da dopo Natale, le aperture dell’ultima settimana sono servite ai negozi sia per effettuare i cambi dei regali, che per anticipare in gran parte le svendite. Almeno nei negozi privati che nella maggior parte dei casi hanno iniziato col 30% su capi spalla e abbigliamento, per arrivare anche già al 50% su tutte le collezioni applicando sconti importanti ai propri clienti. Cosa diversa per catene e franchising che daranno il via ufficialmente aiinvernali da4 gennaio. Le svendite dovrebbero smuovere undi oltredi euro in tutta la provincia. O almeno è quello che si augura Confcommercio che ha realizzato nei giorni scorsi una previsione di spesa.