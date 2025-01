Ilgiorno.it - Pacchi dono e musica: la magia si ripete

Tanti gli eventi organizzati nel territorio in occasione dell’Epifania. A Novate, nel centro socio culturale Coop alle 16.30 ci sarà una lettura animata per bambini dai quattro anni in su, "Aiutante befana cercasi". A Rho ci sarà la Befana del vigile, questa volta in piazza Jannacci. Dalle 10 alle 12.30, la vecchina armata di scopa sarà affiancata da Vespa club, protezione civile e agenti della polizia locale per raccogliereda distribuire poi alle famiglie in difficoltà con l’aiuto della Caritas cittadina. Nel pomeriggio concerto dell’Epifania e Aspettando Sanremo proposto al teatro Civico de Silva dal corpole Santa Cecilia di Passirana, diretto dal maestro Luigi Bascapé. A Senago la Befana arriverà alle 14.30 al centro sportivo comunale e porterà tante calze e ai bambini oltre a baby dance, trucca bimbi e tanti giochi, organizzati dal Comune di Senago in collaborazione con Avis Senago, pro loco Senago, Asd Limbiate, Protezione civile Senago, Anc Carabinieri sezione di Senago, centro karate Shotokan Senago e Pedale Senaghese.