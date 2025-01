Ilrestodelcarlino.it - Ospedali, le grandi opere del Pnrr. In cantiere oltre trenta milioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sanità elavori con il, il 2025 sarà l’anno decisivo, ma tantissimo è già stato fatto. Ecco un bilancio dell’anno che si è appena chiuso. I lavori e le acquisizioni di apparecchiature finanziati per le Aziende Sanitarie ferraresi ammontano a 32di euro.agli interventi dedicati al rafforzamento delle strutture territoriali, sono previsti 6.420.000 euro per l’acquisizione delle ’’ apparecchiature destinate agli(Cona e territorio). Ad oggi tutti i cantieri più rilevanti sono stati attivati ed i lavori sono in corso. Il quadro. Tra gli interventi rilevanti in fase avanzata, ilper il completamento della Casa della Comunità di Bondeno (ex Ospedale “Fratelli Borselli”) ed il progetto finanziato con risorse statali per un ulteriore intervento da realizzare nella Casa della Comunità Cittadella San Rocco di Ferrara di 13di euro.