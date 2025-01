Ilfattoquotidiano.it - Morto Massimiliano Savaiano, ex manager di Claudio Baglioni. L’artista commosso: “Il bene che ci hai dato e che ti abbiamo voluto. Per sempre sarà”

Mondo della musica in lutto. È, che è stato per tanti annipresso la Bag Music e accanto ain tante produzioni e spettacoli. La notizia è stata diffusa dallo stessoattraverso i suoi canali social. “Caroo Massimo o Massi o Max – come, variamente, ti chiamavamo noi che t’incontrato e vissuto – ti sei addormentato per riposarti prima di partire per un nuovo e sconosciuto viaggio“, scrive, sottolineando il profondo legame che li univa.“Ne hai percorse tante di strade e questa, però, dovrai farla da solo perché non si sa quanto sia lunga e dove porti davvero”. Il cantautore romano ricorda la passione diper la vita, “le persone, i luoghi, i cibi, le storie”, e la sua capacità di affrontare ogni situazione con “cuore, gentilezza e ironia”, qualità che, secondo, gli serviranno anche in questo “nuovo viaggio”.