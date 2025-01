Lapresse.it - Milano, vasto incendio in un magazzino di viale Sarca: in fiamme anche macchinari

Undi vaste dimensioni è scoppiato venerdì mattina all’alba in undi366 a. Sul posto 8 mezzi dei vigili del fuoco inviati dal Comando di via Messina. Le, divampate intorno alle 6.30, sono sotto controllo e non risultano persone coinvolte nel rogo. A incendiarsi sarebbero stati alcuni materiali edili epresenti nella struttura di circa 2mila metri quadrati.