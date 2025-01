Romadailynews.it - Meteo Roma e Lazio: weekend tra sole e nuvole, possibili piogge domenica sera

Tempo stabile sabato, ma nubi in aumentocon deboliattese inta. Temperature tra 5°C e 13°C.Il fine settimana ae nelsarà caratterizzato da condizionirologiche variabili. Sabato 6 gennaio, cielo sereno o poco nuvoloso sia al mattino che al pomeriggio. Inta e durante la notte il tempo resterà stabile, ma con nuvolosità in aumento. Le temperature oscilleranno tra i +5°C e +13°C.7 gennaio, la situazione cambierà leggermente con il transito di molte nubi, a tratti compatte. Nonostante ciò, il tempo si manterrà asciutto durante il giorno. Tuttavia, inta e nottata potrebbero verificarsi debolisparse, soprattutto a partire dalle zone costiere. Temperature in lieve rialzo, comprese tra +8°C e +13°C.Situazione nelPer l’intera regione, sabato si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi e tempo asciutto sia di giorno che di notte, con qualche addensamento inta.