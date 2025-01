Lapresse.it - Meloni: “Inversione di rotta per Italia. Musk? Genio dipinto come mostro”

Dagli equilibri di governo, alle amicizie internazionali, passando per le questioni interne a Fratelli d’. La presidente del Consiglio Giorgia, si mette a nudo in’intervista rilasciata a “7”, il settimanale del Corriere della Sera. “C’è una grandissima, e ritrovata, fiducia verso l’” sottolinea la premier, “questo non significa che vada tutto bene e ma l’dic’è. Detto questo, sono comunque convinta che dobbiamo e possiamo fare sempre di più e meglio”, ha aggiuntodicendo che nella maggioranza non ci sono litigi ma confrontiin ogni “famiglia”.: “Non ho pentimenti né rimpianti, solo chi non fa non sbaglia”C’è qualcosa che non rifarebbe? “Glini ci hanno chiamato a governare l’in una fase estremamente complessa, e in questa complessità abbiamo sempre cercato di muoverci seguendo un’unica bussola, quella dell’interesse nazionale.