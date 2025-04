Spazionapoli.it - Napoli Basket, assenza pesantissima per Trieste: salta la seconda partita di fila

Ildeve affrontare una delicata sfida di campionato, che può decretare il proprio destino sulla lotta salvezza, senza uno dei suoi protagonisti del quintetto baseLa cura coach Valli sta funzionando. Dopo l’esonero di Igor Milicic, ilha cambiato decisamente marcia, conquistando punti preziosissimi specialmente nelle ultime giornate. Non a caso, la formazione azzurra si presenta acon 3 successi di: dopo Bologna, ha battuto Scafati in trasferta e Milano in casa.Giorgio Valli ha dichiarato che è ancora lunga per definire già fatta l’impresa della salvezza. E come dargli torto. Non bisogna dimenticare che ilè stato a lungo in fondo alla classifica, senza vittorie. Senza vedere luce. Luce che ora si inizia ad intravedere, grazie alle buonissime prestazioni di Green e Pullen.