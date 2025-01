Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Qualificazioni Innsbruck 2025 in DIRETTA: Insam qualificato per la gara di domani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.56 Il finlandese Aalto si qualifica con un salto che vale attualmente la decima posizione a quota 107.1 punti.13.55 Molto bene Domen Prevc: lo sloveno vola in testa con un salto da 121.6 punti.13.54 Fatica per l’ucraino Marusiak, eliminato con il 21mo punteggio provvisorio (90.6). Si qualifica Zyla.13.54 Settimo Embacher con un salto da 107.8 punti.13.53 Il polacco Zyla è il primo degli esclusi, inserendosi in 15ma posizione a quota 96.3 punti.13.52 Si qualifica per il rotto della cuffia il finnico Kytosaho, decimo con 100.1 punti. Sul dente in questo momento c’è forte vento alle spalle.13.51 Male lo sloveno Kos. Salto da soli 108.0 metri e punteggio di 95.1 che al momento lo estromettono dalladi. Passa il turno lo sloveno Jelar.