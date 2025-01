Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 3 gennaio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024. Ariete È un bel giorno, siete pronti a sfidare senza paura la sorte e a correre rischi senza mai dubitare della buona riuscita. Si tratta della solita impulsività dell'Ariete? No, oggi e tutto il weekend fate bene ad essere voi stessi, chi vi ama vi seguirà - chi non vi ama se ne andrà per la sua strada. Attività espressiva e vincente anche sotto il profilo finanziario, Luna positiva per la casa. Venere entra in Pesci, aspetto tranquillizzante e affettuoso per il vostro amore. Toro È ancora forte il disturbo della Luna in Acquario, ma nella notte la vostra Venere ha lasciato la posizione fredda in quel segno ed ora sta uscendo dal mare dei Pesci.