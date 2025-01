Laspunta.it - Latina: Ciolfi (5Stelle) “Un bilancio indecoroso”

Il capogruppo del M5S, Maria Grazia, torna sulla seduta dell’assise del 27 dicembre scorso per sottolineare che “ildi previsione approvato dalla maggioranza è un documentodopo un anno e mezzo di governo“.“La narrazione dell’assessora Nasti in consiglio comunale – sostiene– è una versione edulcorata della realtà. L’unica cosa vera è che l’approvazione al 31 dicembre consente di essere operativi fin da gennaio, ma poco conta se non sono previsti infondi adeguati alle necessità più urgenti. Il dato che emerge con forza, infatti, è l’incapacità non solo di aumentare le entrate ma anche di confermare quelle degli anni precedenti, al netto dei propositi messi in campo lo scorso anno dalla stessa assessora per una crescita delle entrate a partire dalla lotta all’evasione“.