Superguidatv.it - Juventus – Milan, SuperCoppa Italiana: formazioni, precedenti e dove vederla in tv e streaming

Leggi su Superguidatv.it

Laè entrata nel vivo e i riflettori sono puntati su, due delle squadre più titolate del calcio italiano. L’attesissimo match rappresenta non solo una sfida tra due giganti del calcio italiano ed internazionale, ma anche un’occasione per aggiudicarsi un prestigioso trofeo. Scopriamo insieme le probabili, itra le due squadre e tutte le insu come seguire l’incontro in TV e: le probabili(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.(4-3-3): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Jimenez. All. Conceicao.tranellaSono tre itrain