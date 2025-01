Inter-news.it - Inter in finale di Supercoppa Italiana: ecco quando si gioca la partita

L’stasera ha battuto 2-0 l’Atalanta e ha conquistato ladisi giocherà lache completerà le Final Four della manifestazione in Arabia Saudita, con l’avversario che uscirà domani dall’altra semiJuventus-Milan.QUALIFICATI – L’cercherà di vincere laper la quarta volta consecutiva, un’impresa finora mai riuscita dall’istituzione del trofeo nel 1988. Potrà farlo nelladi Riyad, in Arabia Saudita, dopo aver battuto stasera 2-0 l’Atalanta. Per conoscere l’avversario servirà aspettare domani,alle 20 (sempre all’Al-Awwal Park Stadium) si giocherà la seconda semitra Juventus (detentrice della Coppa Italia) e Milan (seconda classificata in Serie A). Dovesse essere un derby d’Italia sarebbe la ripetizione delladel gennaio 2022, vinta 2-1 con gol di Alexis Sanchez allo scadere dei tempi supplementari.