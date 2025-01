Terzotemponapoli.com - Il Napoli fa sul serio: Pellegrini primo obiettivo per il centrocampo

Con l’inizio del nuovo anno, il mercato di gennaio entra nel vivo e ilha già definito la sua lista dei desideri. La priorità degli azzurri per ilporta un nome ben preciso: Lorenzo. Il capitano della Roma è considerato la prima scelta per rinforzare la mediana, unche, se realizzato, potrebbe dare nuova linfa alla squadra di Rudi Garcia. Tuttavia, la trattativa non è affatto semplice, complicata da fattori economici e dalla concorrenza di altre big italiane, tra cui l’Inter., la scelta che piace a tuttiLorenzo, 28 anni, è un giocatore di esperienza e talento che ha accumulato anni di militanza ad altissimi livelli con la Roma. Il suo profilo è perfetto per ildel, che cerca una mezzala di qualità per affiancare l’impianto tattico di Garcia.