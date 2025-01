Ilrestodelcarlino.it - Il Festival dell’Appennino ad Arquata

Questa settimana l’appuntamento con il, inclusivo di natura-edizione invernale è in programma domenica 5 gennaio addel Tronto con l’evento ‘Cenere e carbone’ con la Compagnia dei Folli. Si arriverà a Colle didel Tronto, con un’escursione panoramica passando per un’antica carbonaia per poi spostarsi a Borgo 1 per lo spettacolo della Compagnia dei Folli. Il ritrovo per l’escursione è alle ore 9 a Colle didel Tronto con partenza alle ore 9.15. L’escursione è un percorso ad anello con partenza e rientro a Colle, ha una difficoltà E (Escursionistico per tutti) è lunga 4,81 km, con un dislivello di 368 mt e un tempo di percorrenza di circa 2 ore. La carbonaia sarà visitabile per tutti coloro che vorranno vederla, senza fare l’escursione, seguendo un breve percorso segnalato dalle ore 10 alle ore 11.