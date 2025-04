Swatch Nines Snow cambia location nel 2026 e vola in Giappone

Swatch Nines Snow 2025, il fondatore della manifestazione Nico Zacek ha rivelato il cambio di location per la prossima stagione. L’evento che vede coinvolti i migliori 50 atleti del mondo tra Snowboard e sci volerà in Giappone, a Hokkaido, nel 2026 e poi nuovamente nel 2028. Nei due anni in mezzo, 2027 e 2029, l’organizzazione farò nuovamente ritorno a Schilthorn, in Svizzera, per continuare la piacevole tradizione con il luogo che ha ospitato i ragazzi negli ultimi 3 anni. Swatch Nines Snow cambia location nel 2026 e vola in Giappone SPORTFACE.IT. Leggi su Sportface.it Nella serata di gala che ha segnato la conclusione di2025, il fondatore della manifestazione Nico Zacek ha rivelato il cambio diper la prossima stagione. L’evento che vede coinvolti i migliori 50 atleti del mondo traboard e sci volerà in, a Hokkaido, nele poi nuovamente nel 2028. Nei due anni in mezzo, 2027 e 2029, l’organizzazione farò nuovamente ritorno a Schilthorn, in Svizzera, per continuare la piacevole tradizione con il luogo che ha ospitato i ragazzi negli ultimi 3 anni.nelinSPORTFACE.IT.

Potrebbe interessarti anche:

Nico Zacek - fondatore di Swatch Nines : “Con questi eventi ridiamo agli atleti divertimento e spensieratezza”

La storia di Patti Zhou - la più giovane allo Swatch Nines Snow 2025 : “Un onore far parte del team - sogno i Giochi Olimpici”

Swatch Nines Snow torna a Schilthorn dal 7 al 12 aprile

Ne parlano su altre fonti Schilthorn, Swatch Nines Snow dal 7 al 12 aprile, fotogallery. Swatch Nines 2023, l'All-Star Game della neve: "Qui pensiamo solo a divertirci". Swatch Nines Snow cambia location nel 2026 e vola in Giappone. Nicolas Vuignier racconta il setup di Swatch Nines Snow 2025. Nicolas Vuignier racconta il setup di Swatch Nines Snow 2025. La storia di Patti Zhou, la più giovane allo Swatch Nines Snow 2025: “Un onore far parte del team, sogno i Giochi Olimpici”.

Nota di sportface.it: La storia di Patti Zhou, la più giovane allo Swatch Nines Snow 2025: “Un onore far parte del team, sogno i Giochi Olimpici” - Da Pechino tutta la tua famiglia si è spostata in Colorado, un cambio radicale ... La storia di Patti Zhou, la più giovane allo Swatch Nines Snow 2025: “Un onore far parte del team, sogno i Giochi ...

Si apprende da sportface.it: Swatch Nines Snow torna a Schilthorn dal 7 al 12 aprile - È iniziato il conto alla rovescia per Swatch Nines Snow, l’evento sportivo sulla neve più emozionante dell’anno. Con Swatch come sponsor principale per il terzo anno consecutivo, quest’ultima edizione ...

Segnala powder.com: Swatch Nines Reveals "Flowiest" Venue Yet - Still, the Swatch Nines' take on the loop leaves an opening for never-before-seen stunts. It's a full loop constructed from snow—think an enclosed halfpipe—followed by a standard rail. Predicting the ...