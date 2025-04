Teleclubitalia.it - Rissa in pieno centro a Giugliano: momenti di panico in piazza Gramsci

Leggi su Teleclubitalia.it

Una serata che sembrava tranquilla si è trasformata in un incubo nel cuore di, dove una violentaè scoppiata questa sera in. La scena è stata ripresa da alcuni residenti affacciati alle finestre, i cui video – circolati rapidamente sui social – mostrano decine di persone coinvolte in una colluttazione caotica. .L'articoloindiinTeleclubitalia.