Dilei.it - Charlene di Monaco elegantissima alla finale Rolex Masters Doubles, il tailleur celeste

Il 13 aprile 2025 è stata disputata nel Principato la partitadel prestigioso torneo di tennisMonte-Carlo, presso il Country Club di Roquebrune-Cap-Martin. Ad assisterepartita si trovavano anchee il Principe Alberto di, che sembravano in grande sintonia. La prima donna del Principato ha scelto un outfit davvero chic ed elegante per presenziare all’incontro sportivo, declinato nei toni deldisplendida indiè una vera e propria Principessa di stile, visto che in ogni sua uscita pubblica dimostra tutta la sua eleganza e la sua bellezza senza tempo. Di recente la prima donna diha superato ogni concorrenza il occasione del Ballo della Rosa, in cui ha indossato un abito dal taglio originale, adornato da pizzo verde.