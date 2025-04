Pagelle Lazio Roma i Top e i Flop del match

Flop del match valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2024/25: Pagelle Lazio Roma I TOP e i Flop del match valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: Pagelle Lazio Roma. TOP: Romagnoli, Svilar, Soulé Flop: Zaccagni, Paredes, Dovbyk VOTI Lazio (4-2-3-1): Mandas 6.5; Marusic 6, Gigot 6, Romagnoli 7, . Calcionews24.com - Pagelle Lazio Roma, i Top e i Flop del match Leggi su Calcionews24.com I top e idelvalido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2024/25:I TOP e idelvalido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025:. TOP:gnoli, Svilar, Soulé: Zaccagni, Paredes, Dovbyk VOTI(4-2-3-1): Mandas 6.5; Marusic 6, Gigot 6,gnoli 7, .

