Unieuro-Fortitudo 67-58 playoff sempre più vicini

Fortitudo e compie un passo decisivo verso la qualificazione diretta ai playoff. I forlivesi cambiano marcia a cavallo di secondo e terzo quarto con un parziale di 21-2 che apre la strada verso il 67-58 conclusivo. Fortitudo che ci mette subito grande intensità, ma è imprecisa al tiro e l’Unieuro trova fiducia con Harper e Pascolo: 9-7 poi 11-11 al 10’. Forlì resta agganciata a inizio seconda frazione, ma finisce al tappeto sotto i colpi di Freeman e Fantinelli. Un break di 2-12 mette le ali alla Effe fino al +11 (19-30). I biancorossi restano comunque in partita con le bombe di Pollone e Cinciarini: 27-30 alla pausa lunga. Canestri che danno nuova linfa all’Unieuro, che nel terzo periodo infila poi un parziale di 13-0 che vale il sorpasso (40-32 a 24’15”). Sport.quotidiano.net - Unieuro-Fortitudo 67-58, playoff sempre più vicini Leggi su Sport.quotidiano.net Forlì, 13 aprile 2025 – In un Palafiera da 4.882 presenze, la Pallacanestro 2015 conquista una vittoria di platino sullae compie un passo decisivo verso la qualificazione diretta ai. I forlivesi cambiano marcia a cavallo di secondo e terzo quarto con un parziale di 21-2 che apre la strada verso il 67-58 conclusivo.che ci mette subito grande intensità, ma è imprecisa al tiro e l’trova fiducia con Harper e Pascolo: 9-7 poi 11-11 al 10’. Forlì resta agganciata a inizio seconda frazione, ma finisce al tappeto sotto i colpi di Freeman e Fantinelli. Un break di 2-12 mette le ali alla Effe fino al +11 (19-30). I biancorossi restano comunque in partita con le bombe di Pollone e Cinciarini: 27-30 alla pausa lunga. Canestri che danno nuova linfa all’, che nel terzo periodo infila poi un parziale di 13-0 che vale il sorpasso (40-32 a 24’15”).

