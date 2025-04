L' Avellino vince sul Monopoli 1-0 | ora è a un punto dal sogno

Avellino per avvicinarsi ancora di più al sogno. Ma la scaramanzia, giustamente, la fa ancora da padrona. Contro il Monopoli, i lupi fanno proprio il bottino. Ilmattino.it - L'Avellino vince sul Monopoli (1-0): ora è a un punto dal sogno Leggi su Ilmattino.it Basta il gol di Lescano all?per avvicinarsi ancora di più al. Ma la scaramanzia, giustamente, la fa ancora da padrona. Contro il, i lupi fanno proprio il bottino.

Avellino-Monopoli - un'altra finale per il sogno : Biancolino tra dubbi e scelte

