Iltempo.it - Lazio-Roma, Soulé risponde a Romagnoli: il derby finisce in parità

gnoli e ildella Capitalesul punteggio di 1-1. Nel posticipo domenicale della 32/a giornata di Serie A il capitano biancoceleste sblocca la partita al 2' della ripresa, con l'esterno argentino che riequilibra il match al 24' del secondo tempo. In classifica laresta al sesto posto con 56 punti, due in più dei giallorossi settimi. Ad inizio partita subito un'ammonizione con Sozza che al 5' estrae il cartellino giallo per punire il colpo a palla lontana di Paredes ai danni di Zaccagni. Al 7' biancocelesti vicini al gol: punizione di Isaksen pergnoli che svetta di testa da pochi passi, ottimo intervento di Svilar che alza sopra la traversa. All'11' ci prova Rovella dagli sviluppi di un corner ma il suo tiro è impreciso. Al quarto d'ora Angelino cerca il cross da posizione defilata, pallone fuori misura per Dovbyk ma che per poco non arriva a sorprendere Mandas.