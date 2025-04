Usa festa del Made in Italy a Detroit in occasione dell’ultima partita in casa dei Pistons

Leggi su Ildenaro.it

Una giornata speciale per gli oltre 250 italiani accorsi alla Little Caesars Arena per l’ultimadi regular season dei, tornati ai playoff dopo sei anni di assenza, al termine di una stagione sorprendente. Sono scesi in campo 50 eccellenze italiane, manager imprenditori e rappresentanti delle istituzioni, in un minitorneo di Basket giocato sul campo NBA e hanno celebrato ilinday e la giornata internazionale dello sport dell’ONU.L’evento, promosso dal Consolato d’Italia a, guidato dalla Console Allegra Baistrocchi, in collaborazione con la Società Dante Alighieri del Michigan e la Presidente Lia Adelfi, è stato organizzato in collaborazione con il gruppo de IlNewyorkese di Davide Ippolito e del founder dell’Italia America Summit Cup Emanuele Scamardella.