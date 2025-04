Iltempo.it - Littizzetto fuori controllo: "Caro cu*o yankee", valanga di insulti nella "letterina"

Lucianaconsuetaa Che tempo che fa, domenica 13 aprile, va all'assalto del presidente americano Donald Trump che sui dazi ha detto che i Paesi colpiti stanno facendo la fila per "baciarmi il c." chiedendo di contrattare. La comica piemontese al fianco di Fabio Fazio non si tiene e dedica i suo "versi" non al tycoon, ma al suo fondoschiena. "Eminentissimo c**o di Trump. Gran Dèretan e Derriere du president. Black Hole. Box of suppost. Lato oscuro della Casa Bianca.Lato B indistinguibile dal Lato A. E care anche voi, cip e ciapp e Buco Ovale dello Studio Ovale", scandisce senza colpo ferire. E ancora: "Che sgomento. Ti garantisco chemia vita mai avrei pensato di dover scrivere unaad un.oltretutto a stelle e strisce, un vero