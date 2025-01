Lanazione.it - Il 10 gennaio l'evento “Dal circolo di cultura al Non Mollare”

Firenze, 32025 – “Daldial Non” è la prima iniziativa del 2025 della Fondazione Rosselli, in occasione del centenario dell'assalto e della chiusura di autorità deldi. L'– in programma alle ore 17 del 10– si svolgerà allo Spazio Rosselli, in via degli Alfani 101/r. Introdurranno il presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini e il presidente della biblioteca-archivio Piero Calamandrei di Montepulciano (Siena) Silvia Calamandrei. Durante l'iniziativa Claudio Ascoli dei Chille de la Balanza darà lettura del primo numero del 'Non'. “Carlo Rosselli e i suoi compagni - ricorda Spini- non si arresero alla chiusura deldi. Nello stesso mese di1925 iniziarono a pubblicare il 'Non', il primo giornale clandestino anti fascista d' Italia.