Gli insulti di Angelucci lo spritz di Nordio i tappi di Salvini la rissa tra deputati | tutto il peggio della politica del 2024 Il videoblob

Daglidel leghistaal cronista del Fattoquotidiano.it, allaalla Camera con iche si azzuffano in Aula. Sono alcune delle scene da dimenticare che laitaliana ci ha regalato nell’anno che si è appena concluso. 12 mesi in cui la premier Meloni e il suo vicehanno regalato anche episodi di comicità involontaria. La prima, a dispetto dell’autorevole look griffato Armani e delle trico-glamour Neptune waves, ha fatto la gioia dei fotografi sfoderando un inesauribile rosario di “faccette” da consumata caratterista di cinema casereccio: nei suoi scontri con la stampa (le poche volte in cui l’ha affrontata, e sempre con approccio cilioso), nei video-propaganda auto-referenziali e patriottardi (dove nella foga dialettica le è capitato di inciampare in gaffe grottesche), nei simposi internazionali (le smorfie di disappunto al vertice Nato sono da antologia), nei faccia a faccia con gli amministratori locali di centrosinistra (“Presidente De Luca, sono la stronzaMeloni”), nei numerosi fuorionda (“Regà, arzateve pure voi”, ammonì lo scorso 26 giugno ai suoi due vice, Tajani e, rimasti seduti mentre la premier ricordava Satnam Singh, il bracciante lasciato morire in provincia di Latina).