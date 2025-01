Ilgiorno.it - Giro di vite sui social. C’è l’obbligo di rettifica

Leggi su Ilgiorno.it

Il governo spagnolo ha approvato un progetto di legge che riforma il diritto died obbligherà gli utenti dei, in particolare quelli con oltre 100.000 followers, are notizie inesatte o false. La normativa fa parte del Piano di azione per la democrazia, per contrastare le campagne di disinformazione online.diriguarda i creatori di contenuti di piattaforme come X, Facebook o Instagram sottoposti alle stesse regole dei media convenzionali.