Lanazione.it - Firenze, Befana e mistero: va in scena ‘Tè con delitto’

, 43 gennaio 2025 -: La Compagnia delle Seggiole dà appuntamento al pubblico a teatro anche il giorno dell’Epifania. Appuntamento il 6 gennaio alle ore 17.30 al Goldoni Spazio Eventi con “Tè con delitto”, spettacolo teatrale con tè ed accompagnamento dolce e salato tratto dal radiogiallo di Ellery Queen “L’avventura della bambina cattiva”. Tè con delitto è un intrigante radiogiallo tratto dall’opera di Ellery Queen. Si tratta di una novità assoluta, che sostituisce la tradizionale cena con delitto con un pomeriggio diaccompagnato da tè e deliziose proposte dolci e salate. L’evento, organizzato da Goldoni Spazio Eventi, nasce da un’idea di Fabio Baronti e si terrà il 6 gennaio 2025 alle ore 17:30, presso l’Ex Cinema Goldoni, in Via de’ Serragli 107,. Un’occasione unica per vivere il piacere del teatro in un’atmosfera intima e raffinata.