Fa un incidente, scende e viene travolta: dramma in Italia

mortale questa mattina, venerdì 3 gennaio, sulle strade di Trevignano. Una tragica sequenza di eventi si è verificata poco prima di mezzogiorno, quando l’auto guidata da un’anziana signora ha subito un guasto in via Roma. Un passante ha cercato di aiutarla, spingendo il veicolo verso il bordo della carreggiata. Poco dopo, è giunta sul posto la figlia della donna, una 48enne, proprio nel momento in cui si è verificato untra un furgone e un’altra automobile.La dinamicaIl furgone ha perso il controllo, andando in testacoda. Senza possibilità di fermarsi, ha travolto la figlia dell’anziana, che si trovava ferma, e successivamente ha colpito altre due vetture. Purtroppo, l’impatto è stato devastante: la 48enne è deceduta sul colpo.I soccorsiL’ha coinvolto un furgone Ducato, una Opel Corsa, una Peugeot 307 e una Renault Clio.