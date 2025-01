Lanazione.it - Disabile bloccato in casa. Riparato l’ascensore: "Risposta in tempi rapidi"

Leggi su Lanazione.it

Tutto è bene quel che finisce bene. È statoche tenevaun ragazzodi 26 anni chiuso nelle case popolari di piazza Andromeda. La vicenda era diventato un caso dopo che la zia del ragazzo, Mariana Luntrau, aveva scritto un lungo post su Sei di Arezzo se in cui denunciava la situazione. Come ci spiegano da Arezzoperò, la situazione era stata segnalata venerdì 20 dicembre, via mail, quando gli uffici erano ormai chiusi. Il problema era stato così preso in carico lunedì e già alle 9 la ditta era andata sul posto per portare avanti la riparazione, che era andata avanti anche nel giorno della vigilia. E il problema è appunto che nell’intervento, già complesso di per sé, si sono poi frapposte le vacanze di Natale che hanno rallentato i. "Da quel giorno ci sono comunque stati contatti continui tra l’azienda e Arezzoe la ditta che ha portato avanti i lavori - spiega Lorenzo Roggi, presidente di Arezzoè ripartito la sera di capodanno, la riparazione è momentanea e nei prossimi giorni verrà sostituito l’intero quadro di manovra".