Conguaglio IRPEF sulle pensioni 2025: come evitare l'azzeramento del cedolino

L’inizio delpotrebbe riservare una spiacevole sorpresa per alcune. Ildelledi gennaio e febbraio potrebbe riportare un importo pari a zero, una situazione che deriva direttamente dal ricalcolo fiscale annuale effettuato dall’INPS. Perché la pensione rischia di azzerarsi? Ogni anno l’INPS,sostituto d’imposta, verifica le trattenutee le addizionali fiscali relative all’anno precedente. Se le imposte già trattenute risultano insufficienti rispetto al reddito complessivo del pensionato, l’Istituto procede al, recuperando le somme dovute nei primi mesi dell’anno successivo. In alcuni casi estremi, il debito fiscale può superare l’importo della pensione mensile, azzerandola temporaneamente. Inoltre, le addizionali regionali e comunali relative al 2024 vengono recuperate in 11 rate mensili a partire da gennaio, aumentando ulteriormente l’onere.