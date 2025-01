Lanazione.it - Bucine. I lavori conclusi e quelli che devono iniziare

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 03 gennaio 2025 – Una lunga lista di opere pubbliche concluse, in itinere o in fase di progettazione sancisce la fine del 2024 e i primi sei mesi di amministrazione del Sindaco Paolo Nannini e della sua giunta. Per quanto riguarda iportati a termine si sonogli interventi sul teatro comunale di(per il quale è in fase di rilascio la certificazione antincendio) e iriguardanti il nido di Ambra che, dopo il rifacimento della struttura, ha visto avviarsi anche gli interventi su tutta l’area verde retrostante la scuola che consentirà ai bambini di godere di nuovi spazi, sicuri e funzionali, per le loro attività all’esterno. Allo stesso modo sono state concluse le opere relative ai campi sportivi di Ambra (con il rifacimento degli spogliatoi) edi sistemazione della casa Maffei di Badia Agnano e del roseto della memoria di San Pancrazio.