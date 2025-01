Bergamonews.it - Boccaleone, passerella chiusa per la demolizione: treni fermi solo domenica

e ruspe pronte ad entrare in azione:si prepara a un cambio epocale, se non altro nel proprio aspetto, con l’addio all’iconico passaggio che consente di superare i binari collegando via Rosa con via Rovelli.Dopo la comunicazione dell’Agenzia per la sicurezza ferroviaria di Rete Ferroviaria Italiana, RFI, giovedì 2 gennaio lapedonale è stata interdetta ai pedoni e alla mezzanotte di sabato partiranno i lavori, organizzati secondo un cronoprogramma mirato a ridurre al minimo i disagi alla circolazione ferroviaria, grazie all’utilizzo di gru che rimuoveranno le strutture durante l’orario notturno.Per ragioni di sicurezza, la linea Bergamo-Brescia sarà interrottaper l’intera giornata di5 gennaio, con il servizio ferroviario che riprenderà regolarmente con il primo treno del mattino di lunedì.