Game-experience.it - Aurvana Ace SXFI, Creative Technology presenta i nuovi auricolari true wireless con suono Surround

Leggi su Game-experience.it

hatoAce, l’ultima aggiunta all’acclamata serie di. Questisono dotati di driver MEMS a stato solido, interamente in silicone e tecnologia Super X-Fi (), garantendo un’esperienza audio eccezionale che combinaad alta fedeltà, straordinaria chiarezza e profonda immersione, il tutto a un prezzo accessibile.image002.jpgAce: portatile, potente e ricco diimmersivoProgettati per gli appassionati di audio e per gli ascoltatori occasionali,Acevantano un potente sistema a doppio driver che fonde la precisione dei driver xMEMS con driver dinamici da 10 mm personalizzati. Questa sinergia offre un comparto sonoro naturale e ampio, dagli alti nitidi ai bassi profondi e agli alti dinamici.