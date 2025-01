Atletica | nel salto con l’asta Elisa Molinarolo in gara a Padova

Leggi su Sportface.it

È appena iniziato il 2025 e l’leggera riprende il suo cammino con il primo appuntamento del calendario nazionale, che segna l’inizio della nuova stagione agonistica. La manifestazione di apertura è dedicata ai salti e avrà luogo sabato 4 gennaio al Palaindoor di: tra le protagoniste ci sarà anche, ovviamente al suo debutto stagionale. L’astista delle Fiamme Oro ha conquistato la sesta posizione ai Giochi Olimpici di Parigi saltando la misura di 4,70 metri, suo record personale fissato proprio nel palcoscenico a cinque cerchi. Ora la 30enne veronese torna in pedana a due passi da casa, a, per iniziare la sua stagione: sarà lei ad aprire le danze della, a partire dalle ore 20.00.Tra gli uomini, uno degli atleti più attesi è Simone Bertelli, tesserato per le Fiamme Gialle.