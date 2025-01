Liberoquotidiano.it - Arriva in centro e si accorge che la figlia non è sul sedile posteriore: viene denunciata

Dimentica ladi 4 anni in un'area di servizio nei pressi della tangenziale di Catania. La madre 28enne è statadalla polizia di Stato per abbandono di minore. A notare la piccola vagare, sono stati i poliziotti della squadra volanti durante un servizio di pattugliamento del territorio, in prossimità dell'aeroporto. Scesi dall'auto di servizio, gli agenti si sono avvicinati alla bambina, visibilmente impaurita, e alla domanda su dove fossero i genitori, ha risposto di essereta con la mamma e di non riuscire più a trovarla. I poliziotti l'hanno subito presa per mano per metterla al sicuro e, dopo averla tranquillizzata, le hanno rivolto alcune domande con delicatezza per cercare di risalire all'identità della madre e capire se fosse ancora in zona. Gli agenti hanno avviato subito le prime ricerche, controllando tutte le auto in sosta in quel momento nel parcheggio della stazione di servizio, nonchè le persone presenti nel bar, senza però riuscire a trovare la donna.