Digital-news.it - Alessandro Del Piero per Sky Wifi: Velocità e Affidabilità nella Nuova Campagna di Comunicazione

Quando ogni secondo conta, serve una connessione pronta a fare la differenza. Ladi Skyè al centro delladial via oggi con protagonista ancora una voltaDel, che torna nel condominio già visto nei precedenti spot e, grazie all’ultrabroadband di Sky, risolve un piccolo imprevisto, salvando la situazione.Nel nuovo spot, in onda da oggi, Dele i suoi vicini di casa organizzano una festa a sorpresa per i 70 anni della signora Carla, tanto amata da tutti. Tutto sembra filare liscio, ma manca ancora un dettaglio fondamentale: un video di auguri per sorprendere la festeggiata, che però tutti sembrano aver dimenticato di scaricare. Il momento cruciale della festa rischia quindi di saltare ma Alex - grazie al suo magico ‘tocco’ e alladi Sky- riesce a scaricare il file in tempo, proprio poco prima che Carla entri in casa, regalandole un’emozione unica.