A Pistoia 30 anni di festeggiamenti con il lancio giù dal campanile!

In Toscana il 6 di gennaio la Befana non si limita a calarsi giù per i comignoli dei camini ma si getta col paracadute e addirittura si lancia dai campanili: esattamente quello che avviene a, tra le città toscane dove si respira maggiormente tutta la magia di questa ricorrenza. La Festa della Befana aquest'anno festeggia i 30: davvero un bel traguardo per la vecchietta più amata da grandi e piccini che ogni anno, in piazza del Duomo, regala tante emozioni. Una manifestazione ancora viva e piena di magica allegria per chi è bambino e per chi ha tutte le intenzioni di restarlo, in nome di una tradizione antica come la Befana e, proprio come lei, destinata a non invecchiare mai. Il programma avrà inizio il 6 gennaio a partire dalle ore 16.15 in piazza del Duomo, la Befana partirà dalla Torre di Catilina per raggiungere ile da qui, da un’altezza di circa 30 metri, scenderà aiutata, come di consueto, dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dall'Associazione nazionale Vigili del Fuoco di