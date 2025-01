Volley Velasco | L’oro olimpico mi ha dato un senso di pienezza Nel 2025 vorrei vincere il Mondiale

Leggi su Sportface.it

Julio, ct dell’Italia femminile di, ha rilasciato un’intervista a Repubblica, parlando delconquistato a Parigi 2024, ma anche degli obiettivi futuri: “A Parigi c’è stata solo emozione mentre in questi mesi ho pensato “ci sono riuscito”.non era una mancanza, tuttavia vincerlo mi haundi“.La differenza con i successi maschili“Quando ho vinto con la Nazionale maschile l’Europeo nel 1989 o ilnel 1990 tutto è stato più forte. Ciò che mi ha impressionato a Parigi è il modo in cui abbiamo vinto, quasi senza perdere un set. Il rischio di questi bilanci, però, è quello di trasmettere che la chiave è stata la gestione del gruppo, quando invece è stata il cambiamento tecnico, insieme a quello metodologico. Abbiamo cambiato le cose da allenare: per esempio la battuta e la ricezione, dando loro importanza, e il metodo, allenando la difesa con attacchi fatti dalle giocatrici e non da un tavolo con un allenatore che ti schiaccia palloni addosso”.