Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2025 ore 08 | 15

DEL 2 GENNAIO ORE 07.20 FRANCESCA LOIACONOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA A1-NAPOLI, DOVE A CAUSA DEI BANCHI DI NEBBIA è CHIUSO IL TRATTO AUTOSTRADALE TRA FERENTINO E CEPRANO NELLE DUE DIREZIONI, CHIUSI ANCHE GLI SVINCOLI DI FERENTINO, FROSINONE E CEPRANO.IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IL TRAFFICO è SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE DELLAAD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE NEI DUE SENSI DI MARCIAINFINE TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEANAPOLI VIA FORMIA LA CIRCONE è RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA A SAN MARCELLINO, IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI, I TRENI INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 60 MINUTI E SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELNI.