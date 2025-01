Iodonna.it - Tailleur strutturati, maglioni avvolgenti, gonne a matita. Il guardaroba curvy di gennaio 2025 è chiamato a valorizzare le forme, nascondendo eventuali difetti

Ritorno alla realtà. Trascorse le festività natalizie, all’insegna di pranzi in famiglia e cenoni tra amici, è tempo di tornare con i piedi per terra. Anche in fatto di moda. Lasciando da parte, almeno per il momento, paillettes e trasparenze, concentrandosi invece sui look della quotidianità. Chiamati ad esaltare i propri punti di forza e a celare, soprattutto post abbuffate. Per rispondere con eleganza e maestria alla domanda su come vestirsi se si è. Cappotti: 5 modelli che esaltano leX Agli outfit di, insomma, spetta un compito non facile.