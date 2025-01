Pianetamilan.it - Supercoppa italiana 2025, Inter in finale: Dumfries stende l’Atalanta

E' l'la prima finalista della. I nerazzurri di Simone Inzaghi dominano l'Atalanta e volano inche si giocherà questo lunedì sempre alle 20:00 italiane. Domani la seconda semialle 20:00: in campo la Juventus di Thiago Motta contro il Milan di Sergio Conceicao. Il racconto della sfida. Un primo tempo dominato dall'che tira tantissimo in porta, ma Carnesecchi ferma varie volte Lautaro Martinez. La Dea spreca con Scalvini a pochi passi da Sommer. Nel secondo tempo, Inzaghi toglie dal campo Marcus Thuram per infortunio, dentro Taremi, ma è Denzela decidere la gara con due grandi gol: prima in semi rovesciata, poi con un bolide sotto la traversa che batte un incolpevole Carnesecchi. Al 73' Ederson accorcia le distanze per la Dea, ma la rete viene annullata dal VAR per fuorigioco.