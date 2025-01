Inter-news.it - Stankovic, vicino l’addio al Lucerna? Inter riflette su una possibilità

Aleksandarpotrebbe lasciare ilnella finestra invernale di mercato, con l’che ragiona sulla sua possibile futura sistemazione.IL PUNTO – Aleksandarha finora disputato un gol e 2 assist con la maglia del, club cui è stato ceduto in prestito dall’in estate. Il centrocampista serbo, nonostante le buone prestazioni offerte in stagione, non dovrebbe proseguire la propria esperienza nella squadra elvetica. Ciò, come riportato da Blick, potrebbe avvenire a causa dei problemi finanziari del, che non ha ladi esercitare il riscatto fissato a 1,5 milioni di euro., l’medita sul da farsiLO SCENARIO – Considerato quanto sia irrealistico il riscatto dida parte del, non è da escludere lache l’lo riporti a Milano sin da gennaio.