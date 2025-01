Lanazione.it - Motori, Pulci e sorprese: il 2025 di Arezzo Fiere

Leggi su Lanazione.it

, 2 gennaio– Inizia un nuovo anno di grandi eventi per il calendariodie congressi. Già annunciati gli appuntamenti per i mesi di gennaio e febbraio per i grandi padiglioni fieristici di via Spallanzani , con eventi per tutti i gusti tra expo, collezionismo,e animali. Si parte col primo appuntamento in programma il fine settimana di sabato 11 e domenica 12 gennaio quando tornerà un evento super collaudato, spazio adClassic Motors. Al palaffari arriva il salone dei veicoli da collezione con auto e moto storiche, ricambi e accessori d’epoca, editoria specializzata, automobilia e modellismo, che ogni anno attira visitatori da tutta Italia. Il weekend del 1 e 2 febbraio nuovo evento con l’arrivo diMineral Show, una vasta esposizione di minerali da collezione, fossili, pietre lavorate e creazioni di gioielli con pietre naturali.