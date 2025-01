Lapresse.it - Montenegro, veglia a Cetinje per le vittime della strage

Migliaia di residenti diinsi sono riuniti per unaa lume di candela in memoria delle 12uccise a Capodanno durante una sparatoria nella città. Molti sono stati visti piangere e soffrire mentre accendevano candele, mentre shock e sgomento si diffondevano in tutta la città e nel paese. Il governo ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale a partire da giovedì e tutte le festività previste per il Capodanno sono state annullate in tutto il. L’assalitore, il 45enne Aco Martinovic, dopo aver ucciso 12 persone, tra cui 2 bambini, in seguito a una rissa in un bar, è stato poi individuato e circondato dalla polizia e si è tolto la vita.